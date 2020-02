Storie Italiane, la lite a distanza tra l’ex (Wilma Goich) e l’attuale moglie (Elfrida Ismolli) di Edoardo Vianello

ROMA – Continuano le frecciatine a distanza tra l’ex moglie, Wilma Goich e l’attuale moglie, Elfrida Ismolli, di Edoardo Vianello.

Cosa è successo? E’ successo che l’ex moglie si è arrabbiata dopo la scelta del cantante di esibirsi con la nuova moglie Frida Ismolli in un brano dei “Vianella” durante la festa dei suoi 80 anni a Roma.

“Anche il figlio – aveva raccontato Wilma Goich dal salotto di Storie Italiane – ha detto che non ha fatto una cosa carina, era la nostra canzone. Se lei va sul palco a cantare una canzone mi sta benissimo, però se tu canti un mio brano in mia presenza devi dire che è uno scherzo”.

“Io – la replica di Elfrida Ismolli – sono un ingegnere e non una cantante, non voglio rubare il posto a nessuno, ne a Wilma ne a I Vianella. È stato solo un gioco, voglio dirle solamente di stare tranquilla, che io le voglio bene, noi siamo una famiglia allargata, abbiamo fatto il Natale assieme. I nostri rapporti sono buonissimi. Non so perché ogni tanto Wilma esca con queste cose”.

Oggi è il turno, di nuovo, di Wilma Goich. Il salotto è sempre quello di Storie Italiane:

“Io sono molto tranquilla, ma non ho capito che cosa è venuta a fare, è venuta qui per dirmi di stare tranquilla e che mi vuole bene? Pensa di venire qui a prendermi in giro? Come fai a dirmi che mi vuoi bene quando ci siamo visti in 20 anni solo dieci volte e ci siamo detti 20 parole. Voler bene è importante. Io ce l’ho con Edoardo e non con lei, la mia è una polemica artistica, la famiglia non c’entra. Dopo due anni mi viene a dire che non devo prendermela perchè lei è stonata: ma non poteva dirlo davanti a duemila persone?”.

Fonte: Storie Italiane.