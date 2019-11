ROMA – Luana Colussi è stata ospite di Storie Italiane dove ha parlato della sua scelta della castità: “Da quando è finito il mio matrimonio ho sofferto tanto e ho metabolizzato la cosa piano piano, poi ho iniziato a pensare a me stessa. La mia principale preoccupazione era occuparmi delle mie figlie”.

La Colussi, ex conduttrice, ha spiegato di essere uscita da un matrimonio duraturo: “Sono stata male, ci siamo separati perché non ci siamo più capiti ma l’affetto rimane grazie al cielo, siamo stati bravi a recuperare affetto e amicizia soprattutto per le ragazze ma quando un rapporto finisce non ti puoi buttare subito nelle braccia di un altro”, ha commentato.

“La cosa che mi è mancata di più non era il se**o ma la tenerezza, l’amore – ha rivelato -. In questa strada che io ho intrapreso, ho voluto attingere per ritrovare questo calore dalla mia vita e dalla realtà”, ha aggiunto. “Da cinque anni sono entrata in questa strada della castità ma so che c’è sempre dietro un motivo legato alla religione e a Dio. Per me è stato un percorso graduale perché mi sono occupata di altro”, ha concluso la 54enne.

Fonte: STORIE ITALIANE