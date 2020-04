Storie Italiane, Luca Argentero a Eleonora Daniele: “Non sapevo che tu…”

ROMA – Luca Argentero, ospite di Storie Italiane, non sapeva che Eleonora Daniele fosse incinta.

Tutto è iniziato quando Argentero ha iniziato a parlare della gravidanza della compagna, Cristina Marino:

“Mancano pochissime settimane al parto”.

L’attore si è poi detto contento, anzi felicissimo, di diventare padre a breve: “Sto vivendo tutto con grande gioia, anche se sembra un paradosso. Anche con un pelo d’ansia”.

“Io e te siamo nella stessa situazione” ha detto a questo punto la Daniele all’attore. “Hai avuto un bambino da poco?“, ha controbattuto Argentero, al quale la Daniele ha detto: “No, mancano due mesi“. E lui: “Ah, non lo sapevo, tanti auguri!“.

Presto andrà in onda Nelle tue mani, una fiction Rai in cui il protagonista sarà proprio Argentero.

“Le storie vere – ha raccontato Argentero parlando della serie – mi appassionano, anche da spettatore, e quando leggo ‘tratto da una storia vera’ a me interessa un po’ di più. La storia di Doc – Nelle tue mani è arrivata per me, anagraficamente, in un momento perfetto. La vita di un attore è scandita dai progetti che appartengono all’età che hai. Doc è arrivato al momento giusto. E la storia è arrivata in un momento fin troppo sincronizzato, nessuno di noi poteva immaginare che raccontare una storia di medici sarebbe capitato in un momento così surreale. E questo ha alzato l’asticella delle nostre aspettative. Ho ricevuto tantissimi messaggi in questi giorni, da addetti ai lavori medici e infermieri che si sono sentiti ben raccontati, è l’unica vera soddisfazione di questi giorni.”

Fonte: Storie Italiane.