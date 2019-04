ROMA – Il caso mediatico che si è sollevato nell’ultima settimana sul matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone sembra non finire. La showgirl infatti è stata accusata di aver mentito sulle nozze. In particolare è stato Dagospia a lanciare la bomba: “PAMELA PRATI, LA SOAP OPERA DELL’ANNO! AL COMUNE LA SHOWGIRL RISULTA ANCORA NUBILE, PUR AVENDO ANNUNCIATO IN TV DI ESSERSI GIÀ SPOSATA CIVILMENTE (VIDEO) E DI ASPETTARE SOLO LA CERIMONIA RELIGIOSA. UN RITARDO BUROCRATICO?”.

In difesa della showgirl è arrivata la manager, Eliana Michelazzo, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni durante Storie Italiane, il programma Rai condotto da Eleonora Daniele. Durante il suo intervento ha affermato di conoscere Caltagirone, il quale non abita in Italia ed è una persona estremamente riservata. Inoltre la donna ha aggiunto che tutti i dubbi verranno fugati da uno speciale sulle nozze, in arrivo molto presto.

“Il signor Marco non vuole apparire, lo ha detto da subito… ha detto telefonicamente la Michelazzo alla Daniele – Voi non potete parlare di una persona che non può replicare. Seconda cosa, se vuole scrivere un nome falso, se vuole scrivere quello che vuole, è libero di scrivere il suo nome, cognome, ma di far vedere la sua faccia, o no? Mi sembrate veramente dell’FBI, state facendo indagini senza fondamento. Se è stata cancellata una pagina dove veniva gestita da un bambino, che ovviamente non deve essere messo in mezzo perché è un minore e quindi dovete stare solamente in silenzio. Dovete solamente accettare il fatto che la signora Prati tra poco si sposa e vedrete la persona con cui si sposa…ma che una persona si sposa con un fantasma?”.

La Daniele replica: ”Qui non siamo l’FBI, i giornalisti fanno il loro lavoro. Noi non mettiamo in discussione la felicità di Pamela Prati, ragazza straordinaria. Qui si mette in discussione il fatto che lui esista o meno…”.

Roberto Alessi, in studio, chiede alla manager: ”Come mai se non vuole apparire ha dei social con foto nascoste? Perché Pamela Prati gira da sei mesi per i programmi a parlare del loro amore? Possibile che si siano sposati senza che questo rito (pubblico) sia stato visto da qualcuno?”.

La manager risponde: “Con Pamela non ci sono giochi e siamo pronti al matrimonio, stiamo… a breve vedrete uno speciale sul matrimonio. Al momento Marco non vuole farsi vedere, ovviamente, e ha delegato anche me per parlarne”.

Parole quelle della Michelazzo che alimentano sempre di più le voci sulle presunte bugie dette da Pamela Prati a Domenica In sul matrimonio con Caltagirone. Insomma, tutta la storia rimane un vero e proprio giallo che vedremo se si risolverà nelle prossime settimane con questo video evento sul matrimonio di Pamela Prati, già annunciato dalla Michelazzo.