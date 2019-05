ROMA – “Pamela Prati credo sia stata raggirata da queste due manager. Eliana Michelazzo non l’ho mai conosciuta, ma Pamela Perricciolo mi ha preso in giro, si è presa gioco di me, è stato il suo gioco perverso senza nessun fine, solo per il gusto di giocare”. E’ l’esperienza che ha raccontato Manuela Arcuri, ospite di Storie Italiane.

“E’ successo tutto più di 10 anni fa. Mi fece vedere le foto di un bellissimo ragazzo, tale Simone Coppi, un magistrato. Io ero single e lei ha giocato le sue carte facendo presa sul mio lato fragile. Mi fece vedere le foto di lui, le foto della casa, insomma costruì intorno una storia. Le ho chiesto di presentarmelo ma non l’ho mai visto, ci ho solo parlato al telefono e chissà con chi ho parlato! Dopo un mese mi sono resa conto che non esisteva”.

Con quale scopo la Perricciolo si sarebbe mossa in questa maniera, le chiede Eleonora Daniele: “Il suo obiettivo lei lo ha raggiunto – racconta la Arcuri -, voleva solo giocare, è stata questa la sua gratificazione. Quando l’ho scoperto ci sono rimasta malissimo, mi sono sentita presa in giro”.

“Io sono stata la prima vittima di questo sistema – ha dichiarato Eliana Michelazzo a Live Non è la D’Urso – Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…”. “Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di “Grande Fratello”.” (fonte STORIE ITALIANE – LIVE NON E’ LA D’URSO)