Storie Italiane, Maria Grazia Cucinotta: "Pamela Prati? La conosco e..."

ROMA – Intervistata da Eleonora Daniele, ospite nel salotto di “Storie Italiane”, Maria Grazia Cucinotta ha parlato anche del caso Pamela Prati: “La conosco e sono triste per tutto ciò che le è successo. Non l’ho sentita, ma la chiamerò e le chiederò come sta. Penso che al momento abbia bisogno di aiuto e di essere supportata, non giudicata. Noi facciamo un lavoro in cui a volte si diventa fragili, perché siamo sempre esposti”.

“Qualcosa è successo – ha raccontato – Le chiederò cos’è accaduto. Con me è sempre stata sincera. Io penso stia vivendo un momento di grande difficoltà…”.

“Sophia Loren? Mi hanno indicata come la sua erede e capisco che la cosa forse può averle dato un po’ fastidio. Io sono stata anche penalizzata per questo […] comunque poi ci siamo incontrate, abbiamo parlato e chiarito tutto. Penso che bisogna sempre incontrarsi e chiarire. Ritrovarmela davanti è stata davvero una grande emozione!”. Fonte: Storie Italiane.