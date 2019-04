Storie Italiane, Max Bertolani: “Quel matrimonio saltato con Pamela Prati…”

ROMA – Era il 1999 quando Pamela Prati annunciò per la prima volta delle nozze in diretta. Il fidanzato dell’epoca era Max Bertolani che oggi, intervistato da Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, racconta:

“Era una cosa serissima, io mi volevo sposare, volevo un figlio. E’ vero io non ero cresimato ma se avessimo voluto, ci saremo potuti sposare prima al comune e poi fare il matrimonio in chiesa. Io avevo in mente un altro film con lei. Pensavo che sarebbe stata una mamma fantastica. Forse quella esperienza per lei sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Noi stiamo stati insieme dal 1999 al 2001”.

Bertolani ricorda che c’erano stati dei problemi con Pamela Prati tanto che alla fine lui decise di lasciarla e, consigliato da Sandro Mayer, lanciò un comunicato per annunciare che la storia era finita:

“E’ stato un amore bellissimo, è stato qualcosa di meraviglioso, eravamo davvero molto innamorati. Forse oggi ci sono delle persone vicine che non la stanno aiutando nella maniera corretta. Lei è una persona buona. Io credo che abbia fatto degli errori ingenui anche in passato. Io ero il suo compagno e la proteggevo. Lei mi chiamava il il sergente di ferro. Io la mettevo in guardia da chi le diceva delle cose. Negli anni passati ho provato a contattarla ma non è stato possibile sentirci”. Fonte: Storie Italiane.