Storie Italiane, Max Bertolani: “Pamela Prati ha minacciato di querelarmi”

ROMA – Max Bertolani, compagno per tre anni di Pamela Prati, ha parlato a Storie Italiane della vicenda che vede protagonista la sua ex. Qualche settimana fa era già stato ospite della trasmissione condotta da Eleonora Daniele, una presenza che aveva fatto innervosire la Prati come da lui oggi svelato: “Mi ha urlato contro rimproverandomi di essere venuto in trasmissione. Ma lei non aveva neanche visto la puntata e qualcuno le aveva riferito che avevo detto cose che invece non avevo detto. Al contrario io nei suoi confronti mi ero espresso in maniera positiva. L’avevo difesa”.

“Ci sono rimasto malissimo, mi aspettavo che mi chiamasse e che mi ringraziasse perché io le avevo offerto la mia amicizia – ha detto ancora – Invece è accaduto tutto il contrario: mi sono sentito vomitare addosso. Poi mi ha attaccato il telefono in faccia”. Infine il commento su tutta la vicenda: “E’ davvero orribile quello che è stato fatto. Questo piano diabolico tutto studiato a tavolino, che ha preso in giro i telespettatori. Si sono inventate la storia dell’acido, questo è tremendo, quando ci sono persone vittime di questi orribili atti. Spero che vengano presi dei provvedimenti e delle punizioni esemplari perché bisogna fare in modo che queste persone non possano più usare il mezzo televisivo per fare i loro interessi”. (fonte STORIE ITALIANE)