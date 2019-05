ROMA – La famiglia non dimentica Mino Reitano. E nemmeno la tv: Eleonora Daniele ha dedicato una puntata di Storie italiane andata in onda la settimana scorsa proprio al cantautore scomparso ormai 10 anni fa.

In studio erano presenti sia la vedova, Patrizia Reitano, che le figlie del cantante. La donna è ancora visibilmente legata al cantante, come si è notato dal modo in cui ne ha parlato: “Sono passati dieci anni ma è come se il tempo non fosse mai trascorso. Mino era un uomo così sensibile, così forte… Mino aveva una carica umana straordinaria, un amore che dava a tutti. Riempiva la vita di tutti coloro che gli si avvicinavano! Anche delle persone sconosciute che gli si avvicinavano: questo ho potuto constatarlo sempre”.

La signora ha ricordato la vita insieme: “Abbiamo condiviso tutto: fin da quando le nostre figlie erano piccole, le ha portate in tour con lui. Abbiamo sempre fatto tutto insieme”.

Anche le due figlie di Mino hanno ricordato il loro papà: “Nostro padre ci ha dato tanto: ci ha istruite più di una scuola. Ci ha dato insegnamenti di vita vera, utili per affrontare l’oggi. Avevamo un rapporto molto diretto: quando volevamo dirgli qualcosa, non era necessario farlo! Era come se ci leggesse negli occhi e capisse tutto ancora prima che glielo dicessimo…”. (Fonte: Storie Italiane)