ROMA – Monica Setta è stata ospite a Storie Italiane e, intervistata da Eleonora Daniele, ha raccontato anche del suo particolare rapporto con la fede, e nello specifico del legame che la lega da tempo ad un Santo al quale è molto devota, Padre Pio.

La giornalista Rai ha raccontato del dramma di perdere un genitore, descrivendo il padre come “un uomo fantastico, esattamente il contrario di come sono stata io per tanti anni, molto eccessiva. Mi rimproverava sempre di essere una cercatrice”. Molto commossa, Monica Setta ha voluto anche ringraziare un Santo al quale lei, come la sua famiglia, è molto devota, ovvero Padre Pio che, secondo la giornalista, l’avrebbe aiutata più volte con dei veri e propri miracoli, delle grazie nelle quali crede ciecamente: “Io ho sempre cercato di fare tanto, sono andata sempre in eccesso. Mi manca molto mio papà, e soprattutto mi manca poterlo vedere fisicamente. Forse sono la persona che lui avrebbe voluto vedere quando era in vita. Padre Pio mi ha fatto delle Grazie molto importanti”.

Monica Setta ha spiegato di come Padre Pio avrebbe salvato la vita di suo padre in più di una occasione. Il papà, infatti, avrebbe rischiato la vita numerose volte nel corso degli anni, in particolar modo nel 1989, quando a seguito di un arresto cardiaco i medici avevano comunicato alla famiglia che sarebbe stato difficile salvargli la vita. La Setta avrebbe passato la notte a pregare Padre Pio e “la mattina seguente il medico curante di mio padre era esterrefatto: ‘Signora, non so come sia possibile ma suo padre è vivo!’ mi ha detto” ha spiegato.

Infine la Setta ha parlato anche del rapporto con la figlia Gaia e con l’ex marito: “Il mio è stato un divorzio molto complicato di cui non ho mai parlato fino ad ora e forse ne parlerò in un libro. Mia figlia Gaia ha sofferto molto per questa separazione. Il nonno è stato un po’ il suo papà e quando è mancato ha sofferto parecchio anche se al momento si è ripresa”.

Fonte: STORIE ITALIANE