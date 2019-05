ROMA – Morgan Freeman è stato intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane. L’attore e regista americano, premio Oscar nel 2005, nell’intervista registrata mandata in onda oggi a Storie Italiane ha parlato con la padrona di casa del suo rapporto con la fede, in presenza di Don Aldo Buonaiuto, intervenuto di persona in studio. “Dio c’è, sicuramente… la questione è crederci o meno” ha affermato l’attore, aggiungendo poi: “Dio è amore: se tu ami, Dio è con te”.

Per rispondere alla domanda di Eleonora Daniele, che gli ha poi chiesto se, secondo lui, Papa Francesco è un personaggio carismatico, Morgan Freeman ha ammesso di non aver mai conosciuto l’attuale Pontefice, precisando però: “In base a ciò che ho letto, so che il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto, credo che gli ultimi tre Papi abbiano davvero cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”.

“Ultimamente non ho visto film italiani, ma ricordo la vostra Cinecittà, quando funzionava benissimo” ha infine dichiarato Freeman per rispondere alla domanda della conduttrice che gli ha chiesto se conoscesse film e attori italiani del calibro di Roberto Benigni. “Ero un grande ammiratore del cinema italiano” ha infine detto l’attore. (fonte RAI PLAY)