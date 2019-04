ROMA – Patrizia Pellegrino intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane il 25 aprile parla di una profonda ferita nella sua vita e scoppia in lacrime. La Pellegrino ha raccontato di aver perso suo figlio Riccardo appena una settimana dopo la sua nascita e non è riuscita a trattenere la commozione nel ricordarlo.

Durante l’intervista con la Daniele, la Pellegrino ha ripercorso uno dei momenti più dolorosi della sua vita: “Era il mio primo figlio, si chiamava Riccardo. E’ nato prematuro, ma uno dei suoi polmoni, purtroppo, non era ancora del tutto formato all’ottavo mese di gravidanza. Dopo pochi giorni gli è scoppiato e lui non ce l’ha fatta”.

L’attrice ha spiegato che il piccolo si sarebbe potuto salvare, se avesse ricevuto le cure adeguate: “Il medico era bravissimo, ma agire con leggerezza può rovinare una vita […] non voglio fare il nome, ormai sono passati tantissimi anni, basta. Riccardo è sempre dentro di me, non mi ha mai lasciata” L’attrice ha poi parlato dei figli arrivati dopo la morte del piccolo Riccardo, una dei quali è nata affetta da un handicap.