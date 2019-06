ROMA – Nella puntata di giovedì 6 giugno di Storie Italiane, Pippo Franco attacca Barbara D’Urso mentre espone il suo punto di vista sul “Prati Gate”, ossia la vicenda legata al falso matrimonio tra la ex del Bagaglino e Mark Caltagirone.

La conduttrice Eleonora Daniele ha però stoppato subito l’attore: “Non parlo delle altre conduttrici”. Pippo Franco stava cercando di dare una spiegazione alla falsa notizia lanciata dalla showgirl sarda: “Sicuramente è espressione di una fragilità; ha creduto di fare una cosa utile per lei, in un momento della sua vita in cui, sai… poi arrivano pure gli anni”. Terminata questa breve premessa, Franco ha quindi cominciato a parlare male dei programmi che si stanno occupando della vicenda.

a prima imputata è stata la D’Urso, accusata anche per una vicenda risalente a qualche anno fa: “La cosa che mi scandalizza è tutto quello che c’è intorno. (…) Oggi se non si fanno programmi di questo tipo – come la D’Urso che ha detto che ho visto la Madonna- non si fanno. Allora è cascata in questa trappola”. La Daniele ha però fermato Franco: “Non parlo delle altre conduttrici, non parlo degli altri programmi. (…) Quello è un tuo pensiero, il lavoro delle altre colleghe, io non entro in merito su nessuna mia collega. Anzi, io di solito sono una che parla bene delle colleghe, mai male”.

Pippo Franco, a questo punto è ritornato sull’argomento principale della sua intervista svelando fra l’altro di non essere stato invitato al fantomatico matrimonio. La Daniele ha qui chiesto a l’ex conduttore del Bagaglino in cui lavorava anche la Prati: “Perché Pamela l’ha fatto?” dando quindi per scontato il fatto che la Prati sapesse fin da subito dell’inesistenza di Mark Caltagirone. Questa la spiegazione di Franco: “Tutte le persone che incontravo mi dicevano: ‘Ma esiste questo matrimonio? Com’è andata? E’ stato invitato?’. Io non solo non sono mai stato invitato, né l’ho mai sentita in questo periodo, però conoscendola ritengo che abbia, per lo meno questa è la mia visione, un senso di solitudine e di disperazione che l’ha spinta a costruire un caso, nella speranza che in qualche modo le giovasse, che venisse fuori, insomma, non dico un po’ di lavoro ma certamente una presenza televisiva (…). Lei tutto sommato nel suo intento è riuscita”

Per uscire dal bruttissimo momento che sta vivendo, l’amico ed ex collega della Prati ha consigliato, alla showgirl, di farsi aiutare da uno psichiatra o da uno psicologo spronandola anche a pregare.

Fonte. Storie Italiane