BRESCIA – A giorni di distanza, si parla ancora dei cori razzisti ricevuti da Mario Balotelli nel corso di Verona-Brescia. Il calciatore ha reagito a questi insulti lanciando il pallone in tribuna e minacciando di abbandonare il campo. Poi è stato convinto a terminare la partita dal pronto intervento dei compagni di squadra e degli avversari. A parlare di questo spiacevole evento, è la sua ex compagna, Raffaella Fico, durante una intervista rilasciata ad Eleonora Daniele per Storie Italiane.

“Io e Pia non abbiamo visto in diretta tv il momento in cui Mario è stato insultato e non abbiamo visto nemmeno la sua reazione nei confronti del pubblico. Per fortuna perché Pia ci sarebbe rimasta male. Pia si è documentata su questa vicenda ascoltando una intervista subito dopo la partita e si è attivata subito per consolarlo. Così gli ha mandato un messaggio dicendogli ‘Papà non ascoltarli, sono stupidi’”.

Poi Balotelli è tornato a casa, si è connesso su Instagram,e si è mostrato sorridente mentre giocava con la figlia Pia, l’unica in grado di calmarlo e consolarlo a dovere. In seguito Balotelli ha pubblicato un’altra storia Instagram con il video dove si ascoltavano chiaramente gli insulti nei suoi confronti. Lo ha fatto in risposta a Juric che aveva messo in dubbio la sua parola.