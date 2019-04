ROMA – Raffaella Fico è stata sorpresa da Eleonora Daniele durante Storie Italiane. La padrona di casa ha chiesto alla showgirl di Mario Balotelli, suo ex e padre della piccola Pia, la bambina nata proprio dalla loro relazione. Una domanda che ha colto di sorpresa la Fico che non si aspettava dalla conduttrice una domanda così “scomoda” visti i rapporti che ha con il calciatore.

La Fico stava raccontando il suo rapporto con la fede, spiegando anche che è per questo motivo che ha scelto per sua figlia il nome di Pia, quando Eleonora Daniele le ha fatto la domanda incriminata, chiedendole sulla scelta religiosa di Mario Balotelli. La showgirl è rimasta senza parole in evidente imbarazzo.

La piccola Pia è nata quando la relazione tra Raffaella Fico e Balotelli era già finita. In seguito scoppiò un vero e proprio caso mediatico quando il calciatore non voleva riconoscere la figlia. Le cose poi sono migliorate e i due hanno ritrovato un’equilibrio per il bene della bambina. (fonte Rai Play)