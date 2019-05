ROMA – A “Storie Italiane” Roberta Bruzzone parla del caso Pamela Prati: “Pamela Prati e la sua agente Eliana Michelazzo dicono che sotto casa avrebbero tirato loro dell’acido? È la prima volta che sento parlare di una presunta minaccia con l’acido recapitata con queste modalità. Considerata l’epoca in cui viviamo, visti i danni tremendi che hanno patito le vittime di queste aggressioni, vorrei ricordare a tutti che esiste anche il reato di simulazione di reato, per cui attenzione a non alzare un po’ troppo la posta”.

“Francamente questa modalità di minaccia che avrebbe raggiunto la signora Prati a me suscita diverse perplessità – dice la criminologa -. Non credo che la vicenda mediatica possa portare qualcuno a fare qualcosa del genere. Mi auguro che la procura indaghi seriamente su questo aspetto perché, se dovesse emergere che questa minaccia non è mai realmente avvenuta, credo che la questione potrebbe prendere una piega decisamente diversa rispetto a quella mediatica. Non si gioca con questa roba”.

“La situazione – conclude – puzza un po’ troppo. C’è gente che ha inventato di tutto per poi pagarne le conseguenze davanti a un giudice. Se questa cosa non fosse realmente accaduta, sarebbe di una gravità inaudita

Fonte: Storie Italiane.