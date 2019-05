ROMA – Intervistato da Eleonora Daniele nel salotto di “Storie Italiane”, Roberto D’Agostino, il fondatore e il proprietario di “Dagospia” ha parlato del giallo dell’anno. Ovvero del matrimonio tra Pamela Prati e tal Mark Caltagirone:

“Pamela – dice Roberto D’Agostino – avendo 60 anni, è vittima nella misura in cui è stata costretta dagli eventi di scegliere di farsi accudire da questa agenzia. Possiamo credere che c’è qualcosa che ha costretto Pamela a finire in questo gioco più grande di lei. I figli in affido, i viaggi a Miami non esistono. Hanno detto un sacco di fregnacce. Queste fanno teatro, inventano situazioni più avvincenti del cinema italiano. Queste due donne hanno una fantasia straordinaria. Hanno delle chat con capacità incredibili. Dal punto di vista del male, sono due geni”.

“In vent’anni di Bagaglino – continua – avrà capito come fare l’attrice. Il vero punto è che la gente, quando accende la televisione, vuole la favola, sognare, uscire dalla vita quotidiana. A tutte le trasmissioni ha fatto comodo parlare di una soubrette con tanti anni di carriera, che aveva trovato un ricco imprenditore, adottato due figli, e che, presto, avrebbe lasciato l’Italia. Vero o falso non ce ne importa niente. Hanno messo in pratica questo teatrino guadagnando un sacco di soldi. Ma si sa che le bugie hanno le gambe corte. Questa è la grande truffa del gossip. Mark sta nella fantasia e nella testa di chi ci ha preso in giro per tutto questo tempo. Questo è un reality”.

Fonte: Storie Italiane.