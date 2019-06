Storie Italiane, Sara Di Vaira: "Lasse Matberg? Mi ha conquistata ma..."

ROMA – La domanda, per i fan di “Ballando con le Stelle”, è solo e soltanto una: ma Lasse Matberg e Sara Di Vaira si sono fidanzati… o no?

Sara di Vaira, intervistata da “Storie Italiane”, si salva in calcio d’angolo: “Lui non è fidanzato, io neanche, ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato, ma non in quel senso. Non sono mai stata così luminosa e energica come che in questa edizione”.

“(Dopo l’operazione, ndr) Io e mia figlia – continua – siamo state con lui tutto il tempo. Lo saluterò solo quando lo vedrò salire sull’aereo”.

Quindi la risposta, per i fan di “Ballando”, è solo e soltanto una: Sara e Lasse sono e resteranno per sempre… buoni amici. Forse.

Fonte: Storie Italiane.