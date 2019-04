ROMA – Arriva una nuova testimonianza riguardo al caso delle nozze di Pamela Prati. Questa volta a parlare è Simona Ventura. “Ha invitato anche me al suo matrimonio e mi ha chiesto di fare da testimone“ ha dichiarato la conduttrice di The Voice, ospite questa mattina di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Un invito che è stata però costretta a declinare per motivi di lavoro. “Ma non si capisce se ci sarà o no questo matrimonio” ha aggiunto la Ventura, confermando i dubbi in merito al matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone.

“Se sposa o non se sposa?”. Così Eleonora Daniele in chiusura della puntata si è rivolta ad una delle amiche e colleghe di Pamela Prati, Milena Miconi. Quest’ultima ospite in studio, ha detto la sua sul matrimonio non solo confermando il malore dell’amica, ma rivelando anche che si sposerà molto presto. “Si sposa, perché non dovrebbe sposarsi? Assolutamente sì…” ha detto la Miconi, ma Riccardo Signoretti continua a sostenere che il matrimonio non ci sarà. Il direttore di Nuovo è convinto che tutto questo mistero sia legato solo alla pubblicità: “Si tratta di nozze molto strane, ci sono tanti fatti che non tornano, prima aveva detto che era sposata poi non era vero. Come se non bastasse, sembra che ci siano due figli che sarebbero stati presi in affido all’estero ma solo uno ha il cognome di Caltagirone. Io mi aspetto che mi dica ‘Sono stata abbandonata da Caltagirone a pochi giorni dal matrimonio’, non credo che ci saranno le nozze“.