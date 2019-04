Storie Italiane, lo scontro in diretta tra Stefano Tacconi e... la suocera

ROMA – A “Storie Italiane” Eleonora Daniele tenta di riportare la pace in studio tra Stefano Tacconi e la suocera Natalina, la madre della moglie dell’ex portiere della Juventus, Laura Speranza.

“A casa sua non posso fare niente – si lamenta Tacconi – non posso toccare le pentole, non posso entrare in cucina, non posso fumare, non posso aprire la finestra… niente!”.

Eleonora Daniele poi legge una lettera di Tacconi:

“Cara Natalina, solo io non posso chiamarti così. Dopo trent’anni, è ora che tu te ne faccia una ragione: io e tua figlia siamo innamorati. Mi ha sposato, è sempre stata al mio fianco, ha scelto me. Non intendo ridartela, rassegnati ad avermi per tutta la vita. In trent’anni ho reso felice tua figlia, eppure tu hai sempre il muso lungo… Il tuo amato genero”.

La signora Natalina, dopo aver letto la lettera, quasi si commuove ma resta ferma sulla sua posizione. Non resta che aspettare un nuovo confronto. Fonte: Storie Italiane.