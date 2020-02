ROMA – Puntata concitata di Storie Italiane venerdì 14 febbraio. Ospite di Eleonora Daniele è stata Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello, preso di mira da Goich per aver interpretato insieme alla sua terza moglie, Elfrida Ismolli una canzone storica dei ‘Vianella’.

“Lei ha origini albanesi, ha avuto non poche difficoltà a cantare in romanesco! D’altronde, le ho avute anch’io in passato! Edoardo non doveva farle cantare una nostra canzone. Poteva e doveva fargliene cantare un’altra!”, ha tuonato Wilma Goich, infiammando il pubblico del programma Rai, tanto che è dovuta intervenire la stessa Eleonora Daniele per riportare un po’ di calma in studio: “Parlate uno alla volta! Questo non è un pollaio! Non è una trasmissione di questo tipo!”.

La conduttrice ha poi mandato in onda un un’intervista in cui Edoardo Vianello ha parlato della fine del suo matrimonio e della sua collaborazione artistica con Wilma Goich. E a quel punto la Goich ha detto che il suo ex marito si è fatto influenzare a livello professionale dalle mogli che ha avuto dopo di lei.

In difesa di Wilma è intervenuto Riccardo Alessi, che ha ricordato quando, nel 2005, Elfrida Ismolli ha lanciato una torta in faccia ad Antonella Clerici in diretta su Rai1: “Quella donna ha un carattere un po’ peperino, ricordiamo una sua scenata in tv…”. (Fonte: Storie Italiane)