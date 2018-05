ROMA – Un’offerta davvero allettante quella che il Grande Fratello vip ha presentato a Stormy Daniels, la star di film per adulti che ha raccontato di aver avuto rapporti con Donald Trump. La produzione le ha proposto di prendere parte come concorrente per un compenso da 750mila sterline, circa 855mila euro. L’attrice però non sarebbe affatto interessata, stando alla replica del suo legale Michael Avenatti.

A rivelare la proposta arrivata alla Daniels è il Daily Mail online, che sottolinea come la Endemol sia pronta a tirare a bordo la sua partecipazione per risollevare gli ascolti del reality show. Una fonte vicino a Endemol ha rivelato al sito inglese: “Lo show di quest’anno è sulle persone sotto i riflettori che hanno avuto un forte impatto sul pubblico. Stanno cercando persone che hanno vissuto un dramma nella loro vita e sono così desiderosi di avere Stormy nello show che l’hanno ripubblicato da giugno ad agosto”.

Il legale della Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ha spiegato che non è interessata a prendere parte allo show: “Raggiungiamo ogni giorno centinaia di persone, non è interessata a farlo e non lo farà”.