ROMA – “Secondo me Olindo Romano e Rosa Bazzi sono innocenti, ci sono molti punti poco chiari nella ricostruzione dei fatti. Per questo abbiamo deciso di presentare questa istanza”. Dopo aver chiesto alla Procura generale di Milano di raccogliere elementi per la revisione della sentenza, Azouz Marzouk, intervenendo in collegamento telefonico a “Quarto Grado”, spiega le motivazioni della sua decisione. “Io so chi è stato, ma devo avere le prove – afferma Azouz – basta leggere le carte per capire chi possa essere il colpevole”.

“Se ricordate bene – spiega ancora – già dal primo processo io avevo manifestato i miei dubbi. Purtroppo quando sono stato richiamato a testimoniare sono rimasto in silenzio perché l’avvocato che avevo all’epoca mi aveva ‘intimorito'”.

Già durante una intervista a “Tele Lombardia” Azouz Marzouk aveva parlato di un’altra possibile verità: