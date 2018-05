ROMA – Per un errore di natura tecnica durante la diretta su Sky Sport della partita di campionato tra Inter e Sassuolo di ieri sera, 12 maggio, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] è passata a piede dello schermo una ultim’ora nel sottopancia che dava la notizia di una strage a Nizza: “Strage a Nizza, un camion sulla folla con oltre 80 morti” la scritta andata in onda. Ovviamente un errore che richiamava all’attentato avvenuto il 14 luglio del 2016.

L’episodio ha scatenato la protesta di tantissimi tifosi che in quel momento (era da poco iniziata la partita) stavano seguendo il match in tv. Anche su twitter in tanti si sono scatenati con commenti.