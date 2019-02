ROMA – Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” ha consegnato il “Tapiro d’oro” alla conduttrice Andrea Delogu che aveva elogiato la canzone che “Achille Lauro” ha portato a “Sanremo“, “Rolls Royce”. Secondo “Striscia la Notizia”, infatti, la canzone è un elogio all’ecstasy.

“Questa mattina – le chiede Staffelli – ha detto che la canzone di Achille Lauro è poesia pura ma sulle pastiglie di ecstasy c’è scritto RR, non lo sapeva?”. La Delogu risponde: “Io pensavo alla macchina, perché lui nel videoclip arriva su una Rolls Royce”.

L’inviato tuttavia insiste, aggiungendo che i ragazzini di 14-15 anni sono i principali consumatori di quel tipo di droga”. A questo punto la conduttrice ammette: “Adesso mi sento molto in colpa. Ho letto il testo ma non ho visti riferimenti. Ritratterò. La droga fa male. Ho sbagliato”.

Ecco il testo della canzone:

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce