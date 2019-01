ROMA – Non poteva mancare l’attacco di Striscia la Notizia ad Adriano Celentano per il suo nuovo spettacolo Adrian su Canale 5. Il tg satirico ha mosso una pesantissima accusa al programma: “Poco originale, ha copiato una battuta”.

Ficarra e Picone mettono nel mirino Nino Frassica, che sul palco del teatro Camploy di Verona, rivolgendosi a una showgirl, ha affermato: “Sa cantare? Sa recitare? Sa presentare? Sa ballare? No? Allora è perfetta per la televisione”. Ficarra sottolinea nel corso di Striscia la Notizia che “in molti ci avete segnalato che questa battuta è uguale a quella che Pucci fece con Alessia Marcuzzi per presentare il suo programma Big Show”.

Lo sketch, in effetti, è uguale identico. Ficarra conclude con una bordata: “Certo che dopo dieci anni era legittimo aspettarsi maggior originalità da parte di Celentano”.