Striscia la Notizia, Angelica Massera nei panni del ministro Azzolina: “Le studentesse…”

Striscia la Notizia, Angelica Massera nei panni del ministro Azzolina.

Striscia la Notizia ironizza sul ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e stasera presenterà l’imitazione della comica Angelica Massera che per l’occasione si trasformerà in ministra… Cazzolina (clicca qui per il video con l’anteprima).

La Massera nelle vesti del ministro Azzolina proporrà alcune orginali soluzioni per risolvere il problema delle minigonne vietate a scuola:

“Le studentesse devono prendere la giacca e mettersela sulle cosce. Se l’occhio cade sui seni? Non vi preoccupate – giura dopo essersi sfilata la giacca ed essere rimasta in reggiseno striminzito -.

C’è sempre l’insegnante di… sostegno. Buona scuola a tutti”.

Ma chi è Angelica Massera?

Ecco un ritratto di TvBlog:

“Nella puntata di stasera, in realtà, esordirà nei panni della ministra SupercAzzolina pronta a dare la sua originalissima soluzione ai problemi del mondo scolastico.

Si tratta, evidentemente, della parodia della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

La Massera, romana classe 1985, lavora da anni come attrice e comica in tv (Avanti un altro), e dal 2016 racconta la nuova vita di giovane mamma sui social e su Youtube con il format #vitadamamma. È

anche autrice del libro dal titolo Un figlio è poco e due son troppi. Diario di una mamma, edito da Mondadori.

Tra le novità del tg satirico di Canale 5, da stasera condotto da Ficarra e Picone, anche l’imitazione del ministro della Salute Roberto Speranza firmata da Dario Ballantini”. (Fonti: Striscia la notizia, TvBlog).