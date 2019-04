Striscia la Notizia, quando Antonella Clerici cantò in diretta: "Leccami il..."

ROMA – A ripescare il video è stata “Striscia la Notizia”. Era il 4 ottobre del 2005 quando Antonella Clerici alla “Prova del Cuoco” decise di mandare in onda una versione, in tedesco, di Y.M.C.A., la celebre, anzi celeberrima canzone dei Village People. “So che non la volete mandare in onda – diceva la Clerici – perché nessuno l’ha tradotta e magari dice delle parolacce. Non non sappiamo il tedesco ma… la mandiamo in onda”.

E, in effetti, come dimostra “Striscia la Notizia”, la traduzione in tedesco della canzone diceva… qualsiasi cosa. Parolacce e doppi sensi compresi. Come nel ritornello: “Sto zitto e penso. Leccami il…”. Fonte: Striscia la Notizia.