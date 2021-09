Striscia la Notizia, chi sono le due nuove veline Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani: età, dove e quando sono nate, Amici, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Questa sera 27 settembre torna lo storico programma di Canale 5, Striscia la Notizia. Nella nuova edizione debuttano le veline Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Il programma è in onda dalle 20:40.

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, età, dove e quando sono nate, Amici, biografia e carriera delle veline di Striscia la Notizia

Giulia Pelagatti è nata a Prato nel 1999. Ha 22 anni. Si appassiona allo sport, pratica il nuoto e il karate, ma all’età di 11 anni scopre la sua vera passione, la danza sportiva. Pratica inoltre la danza classica e contemporanea. Nel 2016 viene scelta come allieva del programma Amici di Maria De Filippi. Questa esperienza le permette poi di far parte del corpo di ballo di diversi programmi: Domenica In, The Voice, Colorado e Il Cantante mascherato. Nel 2021 è una delle due nuove veline del programma Striscia la Notizia.

Talisa Jade Ravagnani è nata a Milano nel 2001. Ha 20 anni. La madre è originaria degli Stati Uniti. All’età di 3 anni si trasferisce con la famiglia a Dubai, dove si appassiona al mondo della danza. A 14 anni partecipa a un provino a Los Angeles, viene scelta ed entra nella Millenium Dance Complex. E’ proprio oltreoceano che la Ravagnani fa numerose esperienze: partecipa a diversi programmi televisivi Disney e collabora con artisti come Selena Gomez, con la quale danza nel videoclip di Look At Her Now. Nel 2019 partecipa al programma Amici e nel 2021 è una delle nuove veline di Striscia la Notizia.

Instagram, vita privata delle veline di Striscia la Notizia

Talisa Ravagnani ha avuto una relazione con il ballerino, collega di Amici, Javier Rojas. Finita la relazione tra i due, la Ravagnani si lega al modello Mike Cugnata. Sul suo profilo Instagram Talisa ha già migliaia di follower: talisajade_.

Giulia Pelagatti ha avuto un flirt con il cantante Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, durante il suo percorso nel programma Amici. Attualmente non si conosce la sua situazione sentimentale. Anche il suo profilo Instagram conta migliaia di follower: pelagattigiulia.