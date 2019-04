Striscia la Notizia, Donnarumma riceve Tapiro d’Oro dopo la papera in Sampdoria-Milan

MILANO – Gigio Donnarumma ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli nel corso di Striscia la Notizia, trasmissione che va in onda ogni sera su Canale 5. Il portiere del Milan lo ha meritato dopo la papera clamorosa nel corso di Sampdoria-Milan. La sua papera, dopo appena 36 secondi, ha permesso a Defrel di segnare il gol che poi si è rivelato decisivo ai fini del risultato finale.

Striscia la Notizia, Donnarumma accetta con sportività il Tapiro d’Oro.

Per fortuna del Milan, anche l’Inter e la Roma sono andate ko in “zona Champions” ma la Lazio e l’Atalanta hanno vinto e quindi hanno rosicchiato punti ai rossoneri. La corsa per un posto in Champions League è aperta più che mai e vede coinvolte moltissime società: Inter, Milan, Lazio, Atalanta, Roma, Torino e Sampdoria.

Gigio Donnarumma ha accettato con sportività il Tapiro d’Oro e non si è lamentato più di tanto. Ha ammesso di aver commesso un grave errore e si è prestato con simpatia alle domande pungenti di Valerio Staffelli. Anche a quella dove lo ha definito indirettamente un calciatore di Serie C parlando di un suo possibile approdo al Monza di Berlusconi e Galliani. A queste domande, Gigio Donnarumma ha risposto da vero campione della Nazionale Italiana di Calcio.

“Capita. Che devo fare… I compagni mi hanno consolato e mi hanno detto di non pensarci, perché è inutile. Bisognava andare avanti e sperare di vincere la partita. Con l’Udinese abbiamo una partita importante e dobbiamo vincerla. Possiamo ambire al quarto posto in campionato”. Gigio Donnarumma ha scherzato con umiltà sulla possibilità di avere un futuro nel Monza, squadra di proprietà di Silvio Berlusconi che attualmente milita in Serie C: “Al Monza in futuro? Sì, Berlusconi mi ha già chiamato”.

fonte: Striscia la Notizia.