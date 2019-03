ROMA – Diletta Leotta ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia. La conduttrice ha ricevuto la visita di Valerio Staffelli per la questione della multa dell’Antitrust a Dazn di cui la giornalista è conduttrice. L’Antitrust infatti ha condannato Dazn a una multa di 500.00 euro per pubblicità e informazioni ingannevoli.

A sorpresa Diletta Leotta ha anche ricevuto un secondo tapiro “speciale” tutto pixellato, in ricordo dei problemi di ricezione di Dazn. La Leotta, volto del servizio a pagamento che offre la visione di alcune partite del campionato di calcio italiano, ha risposto alle domande di Staffelli. L’inviato ha chiesto, ironizzando, se togliessero a lei i soldi dallo stipendio per pagare la multa. La conduttrice ha così risposto: “Non lo so ma non credo“, per poi aggiungere: “Dovrebbe andare alla sede Dazn di Londra a consegnare il tapiro d’oro”.

Il servizio di Striscia la Notizia si conclude, come detto, con un altro tapiro a sorpresa. Staffelli infatti dona alla Leotta anche un tapiro pixellato, ricordando i problemi di ricezione che Dazn aveva avuto all’esordio in Italia. ”È stata una problematica iniziale. Ora si vede benissimo“, ha chiosato Diletta. (fonte: Striscia la notizia)