ROMA – Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la notizia, è stato minacciato durante un servizio per il tg satirico di Canale 5. È successo a San Ferdinando di Puglia, dove l’inviato ha scoperto un allevamento di cani abusivo dove molti degli animali sono denutriti, legati a catene e con le orecchie tagliate.

Stoppa ha prima incontrato il figlio del proprietario della struttura, che lo ha invitato a entrare e gli ha mostrato la precaria situazione in cui gli animali sono costretti a vivere. Il padre ha invece negato i maltrattamenti per poi dare ragione all’inviato di Striscia. Ma la vicenda ha preso una piega inaspettata quando Edoardo è stato raggiunto all’esterno della recinzione da un parente dei proprietari che lo ha pesantemente minacciato. “Vi consiglio di andarvene. Vi do ancora cinque minuti. Se restate ancora qui vi fate male. Se hai figli li perdi, ti ho avvisato. Vi sparo”, ha detto l’uomo.

Qualche settimana fa Edoardo Stoppa ha subito un’aggressione mentre stava girando un altro servizio per Striscia la notizia. L’inviato e la sua troupe sono stati assaliti a Battipaglia, in Campania, dopo aver scoperto l’identità del killer dei gatti. Si tratta di un cubano accusato di aver ucciso oltre 70 felini con dei bocconi avvelenati. L’assassino ha ferito un agente della polizia, intervenuto per ripristinare l’ordine.