Striscia la Notizia, Ezio Greggio al cane: “Vai da Barbara d’Urso che è… una collega”

ROMA – Qualche giorno fa sul sito di Striscia la Notizia è stato caricato un fuorionda che vede protagonisti, stavolta, proprio Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

I due conduttori, mentre tentano di lanciare un servizio, non riescono a smettere di ridere.

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, tra una battuta e l’altra, sorridono e non riescono a concludere il lancio poi all’improvviso, sul bancone di Striscia sale anche il cane. Greggio, allora, dice testualmente: “Vai da Barbara d’Urso che è una collega. Vai su”.

La battuta non è passata inosservata sui social. E in tanio hanno accusato Greggio: “Che vergogna. Questa non è satira. E’ squallore”.

“Mi sa – si legge in un altro commento – che a qualcuno il flop di #StrisciaLaNotizia quotidianamente stracciati da Amadeus ha dato alla testa… pessima battuta vs una collega e per giunta della tua stessa azienda #noneladurso”.

“Rilancio il video ‘fuori onda’ di Greggio – scrive Giuseppe Candela di Dagospia pubblicando il video su Twitter – i fan della d’Urso al posto di ringraziarmi per averlo ‘scoperto’ mi scrivono cose del livello di Karina Cascella e Federico Lusenti…”.

Clicca qui per guardare il fuorionda di Striscia la Notizia.

Fonte: Striscia la Notizia.