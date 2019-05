Striscia la Notizia, Valerio Staffelli e il Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini

ROMA – Valerio Staffelli, l’inviato di “Striscia la Notizia”, ha consegnato il Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini dopo le foto piccanti pubblicate dalla nuotatrice sui suoi social network. La nuotatrice, intercettata in macchina con il suo coach Matteo Giunta prima di un allenamento in piscina, spiega il motivo degli scatti: “Vivo in costume però, non è una cosa molto strana. Ogni tanto qualcosina di più piccante, non lo faccio mai”.

L’inviato di Striscia la punge: “Arriva anche qualche like di Magnini?”. Lei rivela: “No, mi ha defollowato”. L’inviato veste i panni del paparazzo e incalza sulla situazione sentimentale e domanda al coach di Federica se non ci sia del tenero tra loro. Lui nega: “No. Siamo allenatore e atleta”. E poi sottolinea: “Abitiamo vicini”. Fonte: Striscia la Notizia.