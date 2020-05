Striscia la Notizia e il fuori onda misterioso di Mara Venier: “VI butto fuori a calci…”

ROMA – Mistero a Striscia la Notizia.

Cosa è successo? Andiamo con ordine.

Nella puntata di lunedì, quindi 11 maggio, Striscia come al solito ha mandato in onda un deepfake, un video falso ma molto simile al vero, di Mara Venier.

Nel video la conduttrice si rivolge a Flavio Insinna parlando degli ormai celebri fuori onda del conduttore di Affari Tuoi.

Fuori onda che furono mandati in onda proprio da Striscia.

Poi, all’improvviso, Insinna si vendica mandando in onda un fuori onda questa volta di Mara Venier.

Fuori onda che Striscia dice di essere autentico.

Fuori onda in cui la Venier se la prende con chi lavora con lei:

“Io vi butto fuori a calci nel cu***, perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così”.

Non è chiaro a chi si rivolga Mara Venier ma Striscia sembra pronta in futuro a tirare fuori altri fuori onda della conduttrice di Domenica In.

Restano un po’ di domande: quella del fuori onda è davvero Mara Venier o si tratta soltanto di uno scherzo di Striscia la Notizia? Con chi ce l’aveva Mara Venier durante il fuori onda?

Davvero Striscia nei prossimi giorni tirerà fuori altri fuori onda? Non resta che aspettare le prossime puntate di Striscia la Notizia. (Fonte: Striscia la Notizia).