ROMA – Iva Zanicchi è finita nel mirino di Striscia la Notizia. La cantante, nella puntata di mercoledì 30 gennaio, è stata la protagonista della consueta rubrica “Fatti e rifatti”.

Prima, come sempre, un lungo servizio-sfottò con gaffe e memorabili momenti televisivi che hanno visto Iva Zanicchi come protagonista. Infine, l’inesorabile verdetto del “laser speciale” sui ritocchini ai quali si sarebbe sottoposta. Secondo lo “scanner test” di Striscia la Notizia, che andrebbe addirittura “in tilt”, la 79enne si sarebbe rifatta il naso, cosa che ammise anche lei nel corso di un programma tv.

Iva Zanicchi a CR4 – La Repubblica delle Donne

La Zanicchi è stata ospite anche di Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne dove ha parlato di tradimenti e passioni. Iva non ha mai nascosto la sua forte passionalità, così come il grande amore per il marito che l’ha stregata oltre 30 anni fa.

A quanto pare anche se l’amore non è mai tramontato fra la Zanicchi ed il suo consorte, ad un certo punto il loro matrimonio ha subito uno stop dal punto di vista fisico. Per questo hanno deciso di ravvivare il rapporto, o meglio è stato Fausto Pinna a proporle la visione di un film hard per scaldare l’atmosfera. E dopo una prima reticenza, a quanto pare Iva è riuscita ad emozionarsi. “Pippi andiamo a letto“, avrebbe cercato di concludere quindi per mettere in pratica la teoria appena appresa. Peccato che il marito fosse più curioso di scoprire l’esito della pellicola e di una trama a quanto pare bollente.