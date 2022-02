Striscia la Notizia, Luca Abete aggredito a Caiano per servizio su rivendita pezzi ricambio auto sequestrate

Striscia La Notizia, l’inviato Luca Abete aggredito a Caivano in provincia di Napoli. Abete è stato aggredito mentre stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro. Vendita che viene fatta per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero.

Striscia la Notizia, Luca Abete aggredito durante un servizio a Caivano

Striscia la Notizia ha mostrato quanto accaduto durante la puntata andata in onda lunedì 14 febbraio. L’inviato ha chiesto spiegazioni a un venditore attraverso una telecamera nascosta. Il venditore spiega che l’auto deve essere portata via su un carroattrezzi per essere poi smontata e il telaio buttato o bruciato. L’auto è infatti priva di libretto che è stato sequestrato in quanto l’auto viaggiava senza assicurazione con il proprietario senza patente.

Luca Abete picchiato con l’asta del microfono

Il venditore, successivamente alla vendita, è stato raggiunto dallo stesso Abete. Quest’ultimo si è prima rifugiato in casa per poi scendere in strada insieme alla madre. Madre e figlio (col volto incappucciato) hanno aggredito Luca Abete sfilandogli l’asta del microfono che hanno usato per picchiarlo, il tutto nonostante l’intervento di una guardia giurata. Salvo fortunatamente il cameraman. “Voi siete la legge? Siete la schifezza della legge” urla ad un certo punto la donna (qui il video).

Come raccontato dai conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio subito dopo il servizio, in seguito alle violenze l’inviato ha riportato cinque giorni di prognosi.