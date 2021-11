Striscia la Notizia, Luca Abete aggredito a San Giovanni a Teduccio (Napoli)

L’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete e il suo cameraman sono stati aggrediti durante un servizio a San Giovanni a Teduccio di Napoli.

Il servizio di Luca Abete a San Giovanni a Teduccio

La troupe del Tg satirico era andata nella periferia Est della città per documentare una presunta vendita illecita di veicoli senza regolare passaggio di proprietà.

“Io te la do senza passaggio di proprietà. Se ti serve una macchina non ti preoccupare, il documento lo metto io”, dice il venditore a un attore della trasmissione, interessato all’acquisto dell’auto, che dovrà circolare senza assicurazione. “Se c’è un posto di blocco ti sequestrano la macchina. A me però non interessa. Faccio questo lavoro da otto anni e vendo auto agli zingari e in tutto il mondo”, continua l’uomo.

L’aggressione e le minacce

Quando, però, l’inviato di Striscia Luca Abete va a chiedere spiegazioni, viene minacciato insieme alla sua troupe: “Andatevene! – dice l’uomo – Spegnete le telecamere! Ma ti credi che abbia paura? Io vi rompo tutto!”. A questo punto, il cameraman viene inseguito e solo il tempestivo intervento della polizia, chiamata dalla troupe del programma di Canale 5, evita che la situazione degeneri.

