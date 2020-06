Striscia la notizia, monopattini e bici elettriche truccati per andare più veloce

ROMA – Le vendite di monopattini e bici elettriche, grazie agli incentivi del governo per la mobilità sostenibile, spiega Striscia la notizia, stanno andando molto bene.

Il problema è che questi mezzi non potrebbero andare a una velocità superiore ai 25 chilometri orari.

Almeno in teoria. Per questo il condizionale.

Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, infatti, ha scovato due negozi di Roma che truccano monopattini e bici per renderli più veloci.

“Sono delle centraline con una calamita che sblocca il meccanismo per la velocità.

Diventa quasi come un ciclomotore”, spiega uno dei negozianti durante il servizio dell’inviato di Striscia la Notizia.

Negoziante, evidentemente, ben consapevole del fatto che tutta la procedura in realtà sia illegale.

Un altro commerciante rivela: “Sono i clienti a chiederci le modifiche”, anche lui conscio che l’operazione sia vietata dal codice della strada.

Quando poi Ghione torna nei due punti vendita, i negozianti prima tentano di negare l’evidenza, poi messi di fronte all’evidenza promettono: “Non lo faremo più”.

Sarà vero? Quanti saranno i casi in tutta Italia? In quanti truccano le centraline per aumentare la velocità di monopattini e bici elettriche?

Probabilmente tanti. Probabilmente Ghione nelle prossime settimane ne troverà altri. Non resta, quindi, che aspettare i prossimi servizi dell’inviato di Striscia. (Fonte: Striscia la Notizia).