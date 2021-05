Striscia la Notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva: le veline lasceranno il programma a giugno

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le due veline più longeve di Striscia la Notizia, lasceranno il programma alla fine di questa stagione (il 12 giugno) con ben 903 puntate in bacheca.

Striscia la Notizia, Mikaela Neaze Silva: “All’inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti”

“All’inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti – dice la bionda Mikaela, 27 anni, nata a Mosca da papà angolano e mamma afghana e cresciuta a Genova – L’Italia oggi è sempre più multiculturale. Viviamo un momento delicato, come le proteste di Black Lives Matter insegnano. Spero di vedere molte altre ragazze di colore in tivù. Mi piacerebbe essere stata di ispirazione per tutte quelle bambine che non trovavano quasi mai qualcuno come loro sullo schermo e che pensavano di dover cambiare, stirarsi i capelli, essere diverse”.

Striscia la Notizia, Shaila Gatta: “Il mio sogno è quello di diventare una conduttrice”

“Vengo da Secondigliano, lo sottolineo sempre. Un quartiere scomodo di Napoli – dice Shaila, 24 anni, – ma i talenti nascono ovunque. E Napoli non è solo disagio, anzi. Tornerei volentieri a casa, se non fosse che nel mio settore non ci sono possibilità. Io voglio continuare a fare tivù, il mio sogno è diventare una conduttrice: i miei modelli Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Striscia mi ha insegnato tanto, è una vera famiglia. Mi ha aiutata a non sentirmi sola nel periodo terribile del Covid, mentre ero qui, a Milano, senza nessuno e lontana dai miei genitori”.