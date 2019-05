ROMA – Durante l’ultima puntata di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha affrontato il caso legato al matrimonio di Pamela Prati. Staffelli ha provato a indagare su Marco Caltagirone con l’aiuto di Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, l’unica finora ad aver visto, in foto, il futuro (presunto) sposo della Prati. Lo scatto le era stato mostrato, infatti, durante l’ultima puntata di Verissimo, quando la soubrette le aveva mostrato la foto dal suo cellulare.

Staffelli ha mostrato alla Toffanin l’identikit di Caltagirone fornito dal signor Cosimo che, intervenuto a Live Non è la D’Urso la scorsa settimana, sosteneva di aver incontrato l’imprenditore. Dopo averle mostrato il ritratto, che coinciderebbe alla descrizione del futuro sposo di Pamela Prati, la Toffanin ha escluso che si possa trattare di lui.

“No, questo sembra più Ridge di Beautiful. Ho visto due foto, ti posso dire che la barba come la tua, ma brizzolata, non ha gli zigomi marcati alla Ridge, ma più morbidi, è sui 50-55 anni e ha i capelli brizzolati”.

Staffelli allora ha provato a incalzarla: “Quindi ciò che ha visto non corrisponde all’identikit che le abbiamo fatto vedere?”. “No – ha risposto la Toffanin – completamente differente. Tutta un’altra cosa. Quindi non so quanti Marco Caltagirone esistano. Ma esiste questo Marco Caltagirone? Esiste o non esiste?”, conclude la Toffanin.