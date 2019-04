ROMA – Valerio Staffelli va a Cortona, in provincia di Arezzo, per consegnare un Tapiro a Jovanotti per la vicenda che ha visto contrapposto il cantante con Reinhold Messner. Durante il servizio, però, l’inviato di “Striscia” confonde il lago di Trasimeno con il lago di Bracciano.

“Amici siamo a Cortona – ha spiegato Staffelli affacciandosi da un muro parapetto e osservando il panorama – che vista straordinaria, si vede anche il lago di Bracciano”. Ma il lago in questione, naturalmente, è il lago di Trasimeno. Un piccolo errore che però non è passato inosservato sui social dove ora i fan del programma, scherzando, chiedono che sia consegnato un Tapiro d’oro anche a Staffelli. Fonte: Striscia la Notizia.