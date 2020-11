Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito a Trento

L’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, ancora una volta, è stato aggredito. Questa volta tutto è successo a Trento.

“Levati dal cazzo. Sparisci!”. Queste sono le parole, seguite dal lancio di oggetti, con le quali è stato accolto l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti a Trento.

L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci, dopo le segnalazioni arrivate alla redazione di Striscia la Notizia di studenti e abitanti esasperati dalla situazione, è stato protagonista di un blitz nella centralissima Piazza Dante, proprio davanti al Palazzo della Regione. Qui è avvenuto tutto.

Vittorio Brumotti e l’aggressione subita a Trento

In sella alla sua bicicletta ha filmato decine di spacciatori che agivano indisturbati.

Dopo gli insulti e il lancio di oggetti sono per fortuna intervenute le Forze dell’Ordine.

Spiega AltoAdige.it:

“Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno chiesto i documenti al giovane esagitato, ma questi ha opposto resistenza.

C’è stata una breve colluttazione, ma i militari sono riusciti a controllare la situazione e lo hanno identificato.

Si tratta di un ventiduenne di Cadine con precedenti penali specifici: è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Brumotti era a Trento proprio per fare un servizio sullo spaccio di droghe leggere in piazza Dante.

Evidentemente la fama della piazza ormai ha travalicato i confini della Provincia”. (Fonti: Alto Adige, Striscia la Notizia).