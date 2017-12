ROMA – Michelle Hunziker salta la puntata dell’11 dicembre di Striscia la notizia. La conduttrice lunedì è stata sostituita alla conduzione del tg satirico da Enzo Iacchetti, che ha affiancato come al solito Ezio Greggio. La Hunziker infatti è rimasta bloccata in autostrada per via della neve e del ghiaccio e così per mezz’ora a fare da spalla è tornato Iacchetti.

Il sito Today scrive che la showgirl è arrivata a metà puntata, con un ritardo di mezz’ora, e così la puntata dell’11 dicembre in onda su Canale 5 è andata avanti dopo l’arrivo della Hunziker con un trio d’eccezione alla conduzione: