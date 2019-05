ROMA – La conduttrice Simona Ventura fa andare in “crash” lo scanner di Fatti e Rifatti di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci si accanisce contro la conduttrice di The Voice of Italy nella puntata in onda la sera dell’8 maggio.

Il tg satirico accusa la conduttrice di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica in modo esagerato, tanto che il passaggio allo scanner di Fatti e rifatti è traumatico. Il “povero” scanner va in tilt e la voce fuori campo di Gerry Scotti ironizza: “Lo scanner è confuso”.

Per Striscia la Notizia la Ventura ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per cambiare seno, labbra, naso e zigomi. Un accanimento che, secondo qualcuno, sarebbe una vendetta per il passaggio di Super-Simo da Mediaset alla Rai.