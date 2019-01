ROMA – Continua la guerra di “Striscia la Notizia” al festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Il programma di Antonio Ricci in questi giorni, con vari servizi dell’inviato Pinuccio, ha messo in evidenza i possibili conflitti di interesse tra Baglioni e alcuni cantanti e ospiti scelti per il festival di Sanremo. Valerio Staffelli questa sera, mercoledì 30 gennaio, ha consegnato il tapiro d’oro a Gianni Morandi perché, a differenza sua, Baglioni, spiega Staffelli, ha ottenuto la conduzione e la Gdirezione artistica del Festival di Sanremo.

Staffelli intercetta il cantante e domanda come è stato possibile non aver ottenuto la doppia carica come Baglioni. Morandi spiega: “Chiesi di non essere direttore artistico perché poteva esserci un problema a scegliere un cantante piuttosto che un altro”.

L’inviato poi domanda al cantante: “Oggi come oggi, un cantante guadagna di più facendo i concerti o vendendo i dischi?” Morandi spiega che “oramai esiste solo il concerto e il nostro guadagno è quello”.