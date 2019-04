MILANO – Tapiro D’oro a Morgan: l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il premio a Marco Castoldi, ex di Asia Argento. Il servizio andrà in onda nel corso della puntata di Striscia la Notizia di venerdì 19 aprile.

Morgan si è visto attribuire il Tapiro dopo la decisione del Tribunale di Monza, che gli ha pignorato e messo in vendita la casa. All’inviato Staffelli, il cantante ha spiegato: “Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato. Ho scritto alle signore (Asia Argento e Jessica Mazzoli con cui ha avute le figlie Anna Lou e Lara, ndr) per spiegare che non è che non volessi pagare e… Hanno fatto il pignoramento della casa”. “Entro il 30 aprile devo lasciare la casa – ha proseguito Morgan – non so dove andrò. Immagino che la strada sia grande. Lo spazio c’è, ci sono i prati… Non ho casa”.

A Staffelli che gli ha domandato se almeno la casa, una volta venduta, sanerà i debiti, Morgan ha risposto: “Assolutamente no. Continuerò a essere perseguitato finché non morirò”.

L’artista ha anche voluto precisare che il motivo principale per cui è indebitato è “la gestione del mio denaro da parte di uno che lo ha gestito in modo fallimentare, dandosela poi a gambe”. (Fonte: Striscia la Notizia)