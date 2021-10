Strisicia la Notizia, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sostituiti: ecco chi prenderà il loro posto

Strisicia la Notizia, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sostituiti. Al loro posto arriveranno Sergio Friscia e Roberto Lipari già inviati del programma.

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono solo gli ultimi conduttori che dopo un tempo prestabilito lasciano la conduzione.

Incontrada e Siani lasciano Striscia La Notizia: ecco chi arriva al loro posto

Siani e Incontrada è solo una delle tante coppie di conduttori che si sono alternate a Striscia. Basti ricordare i tempi di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tra i conduttori più amati di sempre. Poi l’altra accoppiata molto apprezzata: Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Anche Ficarra e Picone sono piaciuti al pubblico di Canale 5. Stessa cosa per Belen Rodriguez che ha condotto con successo in diversi momenti.

Striscia la Notizia, i cambiamenti dovuti alle gaffe di queste settimane?

Insomma, che i cambiamenti ci siano a Striscia non è di certo una novità. Questa volta però sorge il dubbio che si cambi per voltare pagina rispetto alle gaffe successe in queste settimane. Il riferimento è al Tapiro d’Oro consegnato ad Ambra Angiolini dopo la venuta alla luce del tradimento di Massimiliano Allegri.

Il servizio aveva provocato diverse reazioni da parte di colleghe di Ambra e la stigmatizzazione dell’accaduto da parte della ministra Bonetti che aveva parlato di “spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso”. A protestare era stata anche Jolanda Renga, la figlia di Ambra.

Strisca però, nel comunicato stampa non scrive le ragioni dell’avvicendamento. Sergio Friscia e Roberto Lipari, due inviati della trasmissione, prenderanno il posto di Siani e Incontrada dal prossimo 3 novembre.