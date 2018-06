ROMA – Per Ilary Blasi sarà un’estate piena di impegni televisivi, reduce dai due grandi successi di questa stagione come il Grande Fratello Vip e Le Iene. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Oltre a “Balalaika“, in onda su Canale 5 durante i Mondiali, condurrà un altro programma di punta Mediaset della bella stagione, il Summer Festival, negli ultimi anni nelle mani di Alessia Marcuzzi.

La Blasi dunque, ha sfilato la famosa manifestazione musicale alla collega in ferie “forzate”. Sul palco di Piazza del Popolo, a Roma – dove nelle prossime settimane si inizieranno a registrare le 4 puntate trasmesse poi a luglio – Ilary non sarà sola. Accanto a lei Daniele Battaglia e Rudy Zerbi.