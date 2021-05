Suor Anna Monia Alfieri chi è, età, dove è nata, vita privata, Ambrogino d’oro e biografia dell’ospite di Nicola Porro questa sera, 10 maggio, a Quarta Repubblica, programma in onda su Rete Quattro.

Dove e quando è nata, età, vita privata e biografia di Suor Anna Monia Alfieri

Suor Anna Monia Alfieri è nata il 12 giugno 1975 (45 anni). È nata a Nardò, in provincia di Lecce, ma vive a Milano, dove si è laureata in Giurisprudenza in Università Cattolica e città che le ha conferito l’Ambrogino d’Oro nel 2020.

Suor Anna è una religiosa delle Marcelline. Ha anche conseguito il Diploma Superiore di Scienze Religiose e, ad oggi, è legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline. Il suo nome si è fatto conoscere grazie alle sue battaglie per il diritto all’istruzione.

Suor Anna Monia Alfieri vincitrice dell’Ambrogino d’Oro

La suora è considerata una paladina della lotta per il diritto all’istruzione: “Sogno una scuola che dia ai ragazzi il coraggio della conoscenza“. Suor Anna ha alle spalle una lotta ormai decennale in favore delle scuole paritarie che lei considera essere rivolta verso la libertà educativa e per la scuola nel suo senso più generale.

Uno dei suoi obiettivi è sfatare molti pregiudizi sulle paritarie: “Forse non tutti ricordano che le scuole cattoliche sono sorte nel Sud Italia per salvare i ragazzi dalle dispersione scolastica e, più avanti, per sottrarre i picciotti alla mafia”, precisa. “La scuola dovrebbe essere un’ascensore sociale che colmi i vuoti e le differenze di partenza, perché la scuola ti dà il coraggio di conoscere, come diceva Kant. E la conoscenza rende liberi da ogni costrizione, ideologia, politica, sociale e dagli stessi lacci del nostro pensiero limitato”. Suor Anna Monia Alfieri mira a costruire un sistema scolastico in cui paritarie e pubbliche sono sullo stesso piano grazie al coordinamento statale.

Nel 2020 la religiosa ha vinto l’Ambrogino d’Oro, il premio che viene dato ogni anno dal comune di Milano ai cittadini che si sono distinti per la loro opera a favore della collettività.